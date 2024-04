Kira Alcarraz renuncia a cupo de Comisión de Ética que le cedió Darwin Espinoza tras presuntos favorecimientos

22/04/2024 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de Somos Perú, Kira Alcarraz, renunció al cupo a la Comisión de Ética que le concedió en su momento su colega Darwin Espinoza, vocero de Acción Popular, ello tras la denuncia periodística que da cuenta de presuntos favorecimientos entre ambos.

"Solicito que me retire de Ética"

En oficio, la legisladora solicitó a su compañero del Parlamento de la República retirarla "como miembro titular del citado grupo de trabajo" en representación de la bancada acciopopulista.

"Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, solícito mi retiro como miembro titular de la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso, en representación de Acción Popular", escribió.

Denuncia periodística

Según el dominical Punto Final, ambos congresistas intercambiaron favores que originaron una supuesta contratación irregular. Y es que, Espinoza habría firmado un documento cediéndole el cupo de su bancada en la Comisión de Ética a Alcarraz a cambio de que contratara a una mujer de 31 años.

Como se sabe, la parlamentaria de Somos Perú preside la Comisión de Inclusión Social, en donde se hizo de los servicios de Stephanía Cuya Bezzolo. Justamente, un extrabajador del despacho de Espinoza Vargas sostuvo recientemente que la citada señorita sería la pareja extramatrimonial del legislador de Acción Popular.

"Eso lo sabe todo el mundo en la bancada, o sea, tú vas y preguntas y todos saben que tienen una relación. Paran juntos, viajan juntos, almuerzan juntos, solo sé que la señorita se llama Stephanía", indicó.

Cabe indicar que, tras el informe difundido, la esposa de Darwin Espinoza puso punto final a su matrimonio. "Quiero informar que el día de hoy doy por terminada mi relación", escribió en sus redes sociales.

¡Se pronunció!

En diálogo con la prensa, la congresista Alcarraz respondió a la denuncia sobre el presunto intercambio de favores con el parlamentario de Acción Popular. "El cupo de Ética solo es para que puedas votar (...) Me parece muy bajo que estén intentando ensuciar o crear morbo, la mayoría conoce mi trabajo. Jamás he negociado un voto, jamás he negociado un cupo de trabajo", sostuvo.

De esta manera, la congresista Kira Alcarraz solicitó a su colega Darwin Espinoza retirarla "como miembro titular del citado grupo de trabajo" en representación de la bancada acciopopulista.