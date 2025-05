Gustavo Adrianzén: Promueven moción de censura contra premier tras asesinato de 13 trabajadores en Pataz

El Congreso de la República promueve una moción de censura contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ello luego de confirmarse el asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz, en La Libertad. El premier puso inicialmente en duda la denuncia de secuestro que antecedió a la tragedia.

El legislador no agrupado, Edward Málaga, ha retomado desde el domingo 4 de mayo la promoción de una moción de censura contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. Esta iniciativa comenzó a circular el 10 de abril.

Hasta ahora, han suscrito el documento parlamentarios como Jaime Quito, Sigrid Bazán, Carlos Zeballos, Pedro Martínez, Alex Flores, Juan Burgos, Luis Picón, Edward Málaga, Susel Paredes, Jorge Montoya, Víctor Cutipa, Ruth Luque, Edgard Reymundo, Roberto Sánchez, Guillermo Bermejo, Elías Varas, Wilson Quispe, Margot Palacios y Silvana Robles.

Cabe mencionar que, para que la moción sea admitida a trámite se requieren al menos 33 firmas, y su aprobación en el Pleno necesita el respaldo de 66 congresistas.

Según el documento, el Congreso busca censurar al primer ministro porque no abordó de forma eficiente los temas que presentó durante el 9 de abril de 2025, cuando fue citado al Pleno.

Entre estos, se incluye el aumento de la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, por la gestión política y técnica "deficiente" del Ministerio del Interior, la minería ilegal en Pataz, casos de intoxicación relacionados al programa Wasi Mikuna, el derrame de petróleo de Repsol en Ventanilla, entre otros.

El miércoles 30 de abril, durante una conferencia de prensa del Consejo de Ministros, Adrianzén descartó que se haya producido la retención de 13 trabajadores mineros en el distrito de Pataz, ubicado en la región La Libertad.

El titular de la PCM indicó que no se había registrado ninguna denuncia formal al respecto y que, según reportes de entidades de seguridad, la información difundida no correspondía a la realidad.

"Se recibieron audios que presuntamente daban cuenta de estos secuestros, pero hasta la fecha no tenemos denuncias. Ahora mismo estoy revisando si algo más ha llegado y no tengo variación. No tenemos noticias de que se haya producido el hecho (...) Se ha recibido información extraoficial de terceros no identificados que reiteraría la inexistencia de este hecho", dijo entonces.