Gustavo Adrianzén sobre proyecto para tipificar terrorismo urbano: "No tiene ningún sentido por si misma"

03/10/2024 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, habló de la propuesta de ley que busca establecer la tipificación de terrorismo urbano en el Código Procesal Penal. Si bien recalcó que se está trabajando en el aumento de penas, asegura que la nueva norma tiene carácter disuasivo.

Terrorismo urbano servirá solo para la persuasión

Para el premier, la prerrogativa no cuenta con asidero más allá de ser instrumento para la persuasión de delincuentes en el marco de la tipificación de la norma. Ello fue anunciado durante una conferencia de prensa luego de sesionar el Consejo de Ministros.

Según lo expuesto por el premier, la tipificación de esta norma contempla el sicariato y la extorsión, sin embargo, respecto a la conceptualización del terrorismo urbano, las penas se agravarían hasta llegar a la pena máxima contemplada por la constitución, es decir, cadena perpetua.

"Promovemos lo del terrorismo urbano en los términos en lo que lo estamos padeciendo todos. El que realice actos que generen terror o zozobra en la población o en un sector de ella a través de la comisión de los delitos previstos en el 108 C, 108 D, 152 y 200, nos estamos refiriendo a los delitos de sicariato, de conspiración, de sicariato de extorsión, etc, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 30 años y será cadena perpetua si pertenece a las Fuerzas Armadas utiliza armamento material, usa o emplea armas, emplea un menor de edad, etc", señaló el titular PCM.

La ley no tiene ningún sentido

Para el jefe de la PCM, la ley carece de sentido. Sin embargo, aprovecharán en que se pueda calificar de terroristas a los delincuentes para que sean perseguidos hasta que puedan ser capturados.

"La ley por sí misma no tiene ningún sentido, pero la ley vale per se por su carácter persuasivo y eso es entre otras cosas lo que tenemos que hacer. Vamos a señalar con el dedo a quienes cometan estos delitos y los vamos a calificar como terroristas, los vamos a perseguir y los vamos a meter a la cárcel ", recalcó.

