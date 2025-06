Harvey Colchado descarta incursionar en la política: "Todavía tengo un techo en la policía"

Queda menos de un año para que se den las elecciones generales 2026 donde se elegirá al próximo presidenta o presidenta, así como a los congresistas y senadores. Según lo visto en las últimas semanas gracias a sus redes sociales, todo hacía indicar que Harvey Colchado iba a participar de esta contienda electoral.

El coronel PNP pasado al retiro, supuestamente por orden directa de Dina Boluarte y Juan José Santiváñez, se pronunció en más de una oportunidad en su cuenta de X sobre diversos temas de coyuntura nacional lo que le hizo ganar adeptos erigiéndose como un posible candidato.

Sin embargo, el propio Harvey Colchado descartó rotundamente esta posibilidad durante una extensa entrevista con el programa 'Informamos y Opinamos' de Exitosa. Aquí, el exjefe de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad más conocido como Diviac, señaló que a lo largo de su carrera policial estuvo en permanente contacto con políticos y autoridades de todo nivel por lo que el tema no es ajeno.

"Me han llamado y no solamente ahora que estoy en retiro, sino también cuando estaba en actividad me llamaban para hablar sobre el tema de narcoterrorismo. Desde capitán me he reunido con varios políticos, ministros y autoridades", inició.

Sin embargo, al ser consultado directamente sobre si será candidato en las próximas elecciones generales a celebrarse en abril del 2026, Colchado Huamaní dejó en claro aún no se ve cruzando la vereda.

Además, indicó que aún cuenta con varios años dentro de la Policía Nacional. Eso sí, no descartó ser asesor o trabajar de la mano con algún partido político, pero confirmó que no será candidato.

"Me han preguntado me yo les he dicho que todavía tengo techo, tengo 51 años y en la policía se trabaja hasta los 61, entonces todavía tengo un techo dentro de la policía que quiero aprovechar, pero les he dicho que puedo asesorar, conversar, dar información o capacitar, más no todavía no estoy interesado en ingresar a la arena política", añadió.