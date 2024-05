Harvey Colchado revela que sí existen grabaciones con abogado de Dina Boluarte: "La Fiscalía tiene el audio"

El exjefe de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), coronel PNP Harvey Colchado, reveló ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, que sí existen grabaciones con Mateo Castañeda, el abogado de la presidenta de la República, Dina Boluarte.

Durante su participación en la sesión de este jueves, Colchado descartó que desde la Fiscalía se filtren algunas informaciones sobre las diligencias que se realizan contra las diversas autoridades.

De tal modo, confirmó que en dichos audios se prueban los ofrecimientos de Castañeda para "presionarlo" así como al coronel Walter Lozano, a fin de "ayudar" al hermano de Dina Boluarte, Nicanor, y a ella misma.

Según agregó, la Fiscalía de la Nación va a decidir sobre las medidas respectivas, debido a que ya cuentan con dichas grabaciones. Además, expresó sus ganas de que el contenido del audio se conozca.

De acuerdo a lo afirmado por Colchado, en diciembre del 2023, el comandante general PNP Angulo, señaló que el entonces ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, le aseguró que Boluarte le pidió el retiro de su persona y Lozano, en el marco de la investigación contra Nicanor Boluarte.

Ante dicha investigación, Mateo Castañeda generó una reunión con el coronel PNP Walter Lozano. Sobre ello, indicó que no se puede detallar debido a que es parte de un procedimiento especial.

"Hay una reunión que es pública y él (Castañeda) le hace dos requerimientos, que esa investigación contra el hermano (Nicanor) pase a la Fiscalía contra la corrupción porque él tiene sus contactos, en el Eficcop no iba a poder. Segundo me dijo que me iba a cuidar, que no me preocupe", explicó.