Intensas lluvias: Presidenta Dina Boluarte viaja a Piura para atender emergencia en la región

07/04/2023 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, viaja este viernes a Piura para supervisar y atender la emergencia registrada en la región debido a la ocurrencia de intensas lluvias en dicha zona del país; así lo informó la Presidencia del Perú.

Mitigar daños

A través de una publicación realizada en su cuenta oficial de Twitter, la Presidencia de nuestro país indicó que la jefa de Estado se dirige al territorio piurano como parte de las actividades que hace el Poder Ejecutivo, a fin de mitigar los daños y las consecuencias provocadas por las precipitaciones.

"Desplazamiento a la región Piura para participar en actividades en el marco de los esfuerzos que hace el Ejecutivo para mitigar los daños y las consecuencias por las lluvias que afectan al norte del país", precisó.

Bloquean pistas para pedir ayuda

Es importante mencionar que los pobladores de Los Polvorines, que residen cerca a la carretera Piura-Catacaos, han bloqueado la vía; puesto que denunciaron que hasta el momento no les ha llegado ayuda para enfrentar los embates de las intensas lluvias que afectaron sus viviendas.

El corresponsal de Exitosa en Piura dio cuenta que los ciudadanos se encuentran en medio de la pista con motos, exigiendo que las autoridades se hagan presentes para atender sus necesidades. Una de las lugareñas manifestó que más de mil familias están perjudicadas.

"Estamos cansados de que las autoridades no vengan. Tenemos hijos pequeños y hay demasiados zancudos. Hay más de mil familias, queremos que el alcalde venga y nos brinde ayuda porque una lluvia más y nos inundamos", sostuvo la mujer a Exitosa.

"No tenemos alcantarillado hace 20 años"

Otro dramático testimonio fue captado por las cámaras de nuestro medio, dado que una persona señaló que durante más de 20 años no cuentan con un sistema de alcantarillado y que los tres sectores que conforman Los Polvorines se hallan colapsados por el quebrantamiento de los hilos. Además dijo que, si persiste la caída de agua, no resistirán una noche más al no contar con un canal que desfogue.

"Nosotros no estamos quemando llantas ni nadas, estamos haciendo una marcha pacífica para que las autoridades vengan a Polvorines y vean cómo estamos viviendo [...] Cada año viene el alcalde y nos engaña, somos los olvidados y nunca nos han hecho ninguna obra", agregó.

Es así que, en medio de la difícil emergencia que se vive en Piura, se anunció que la presidenta Dina Boluarte llegará a la región para atender las afectaciones generadas por las intensas lluvias.