Piura: Pobladores de Los Polvorines bloquean pistas para pedir ayuda tras afectaciones por lluvias

06/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los pobladores de Los Polvorines, que residen cerca a la carretera Piura-Catacaos, han bloqueado la vía; puesto que denunciaron que hasta el momento no les ha llegado ayuda para enfrentar los embates de las intensas lluvias que afectaron sus viviendas.

En un enlace en vivo para Hablemos Claro, el corresponsal de Exitosa en la región Piura, Percy Bereche, dio cuenta que los ciudadanos se encuentran en medio de la pista con motos; exigiendo que las autoridades se hagan presentes para atender sus necesidades.

Una de las lugareñas, manifestó que alrededor de más de mil familias vienen siendo perjudicadas por las precipitaciones y muchas, cuentan con niños y ancianos que no pueden movilizarse por las inundaciones en la zona.

"Estamos cansados de que las autoridades no vengan. Tenemos hijos pequeños y hay demasiados zancudos. Hay más de mil familias, queremos que el alcalde venga y nos brinde ayuda porque una lluvia más y nos inundamos", sostuvo a Exitosa.

"No tenemos alcantarillado hace 20 años"

Otro dramático testimonio fue captado por las cámaras de nuestro medio, dado que una persona señaló que durante más de 20 años no cuentan con un sistema de alcantarillado y que los tres sectores que conforman Los Polvorines se hallan perjudicados por el colapso de los hilos, temiendo por la propagación de enfermedades y plagas de animales.

Asimismo, exhortó que si la caída de agua persiste en los próximos días, no resistirán una noche más al no contar con un canal que desfogue los residuos acumulados. Para finalizar, arremetió contra los burgomaestres que los "engañan" año tras año con obras que no han cumplido en todo este tiempo.

"Nosotros no estamos quemando llantas ni nadas, estamos haciendo una marcha pacífica para que las autoridades vengan a Polvorines y vean cómo estamos viviendo. Los tres sectores estamos perjudicados, aquí llueve y ya no hay dónde desfogue el agua. Toda la noche tenemos que tirar el agua, pero van a regresar, los hilos van a colapsar y tenemos 20 años sin tener alcantarillado. Cada año viene el alcalde y nos engaña, somos los olvidados y nunca nos han hecho ninguna obra", apuntó enérgicamente.

De esta manera, los pobladores de los sectores de la zona los Polvorines en Piura, han bloqueado la carretera para exigir a las autoridades que se hagan presentes en la ayuda para combatir los embates de las intensas lluvias durante estos meses y que han afectado a sus viviendas.