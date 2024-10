Isaac Mita: Presentan moción de censura contra presidente de la Comisión de Justicia por falta de idoneidad

Un grupo de congresistas presentó una moción de censura contra el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Isaac Mita, por falta de idoneidad.

A través de documento, los parlamentarios sostuvieron que Mita Alanoca es incapaz de sacar adelante los textos sustitutorios de los proyectos de ley relacionados con la lucha contra la inseguridad ciudadana.

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita, manifestó que, pese a que están recogiendo todas las demandas de la población, existen manipulaciones políticas en torno al debate del proyecto de ley de terrorismo urbano.

En conversación con Jorge Valdez en el programa 'En Defensa de la Verdad', el congresista de Perú Libre negó que el Parlamento esté favoreciendo a los delincuentes y apuntó que se deben elevar las penas para los delitos de sicariato y extorsión. También, resaltó la importancia de mejorar la logística de la Policía Nacional del Perú (PNP), Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial.

"No es que nosotros estemos favoreciendo para nada a la parte delincuencial, si queremos que se sancionen. Hay que elevar las penas, de repente hay que eliminar los beneficios (penitenciarios). Es una sugerencia que se está recogiendo (...) No solamente es mejorar el Código Penal, también está el problema que nuestros policías no tienen logística. Hay que repotenciar a nuestras autoridades como la Fiscalía y el Poder Judicial", mencionó.