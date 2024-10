"¡No hay justicia en este país!": Madre se quiebra y arremete contra ministro Quero por asesinato de docente

Una madre de familia expresó su indignación por el asesinato de un profesor en la I.E. Julio C. Tello y despotricó contra el ministro de Educación, Morgan Quero, tras su llegada al centro educativo.

En declaraciones a la prensa, una mujer desmintió al titular del Ministerio de Educación (Minedu) luego de que este afirmara que se desplegó efectivos de la PNP en los exteriores de esta institución educativa.

"Desgraciado, no ha hecho nada. No ha habido policías. ¿Por qué mienten? Dicen que ha habido policías, pero no ha habido nada. Yo he estado presente y no lo han perseguido a los delincuentes", expresó.