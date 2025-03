Jaime Quito responde al Ejecutivo: El servicio militar obligatorio no va a solucionar nada

En una reciente entrevista con Exitosa, el congresista Jaime Quito mostró su total desacuerdo con la propuesta presentada por el Ejecutivo, encabezado por Dina Boluarte, de establecer el servicio militar obligatorio en el país. Quito cuestionó la medida, advirtiendo que no contribuiría a resolver la grave situación de seguridad que atraviesa Perú.

Para el legislador, la implementación de un servicio militar obligatorio no se enmarca dentro de un plan estratégico que aborde los problemas reales del país. Según Quito, la propuesta no tiene el respaldo necesario para garantizar su efectividad.

Además, el congresista se mostró preocupado por la falta de coherencia en las medidas del Gobierno Quito también recordó que, apenas un día antes, la mandataria había mencionado la posibilidad de restablecer la pena de muerte, lo que generó gran controversia.

"No va a solucionar nada porque no está dentro de un plan estratégico. Es una medida que se lanza sin ningún tipo de preparación o enfoque, ¿Todos los mayores de 18 años van a ser policías? No lo entiendo", indicó Jaime.