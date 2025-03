Josué Gutiérrez sobre propuesta de pena de muerte para criminales: "No dice bien de un liderazgo"

En diálogo con Exitosa, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, cuestionó la propuesta de pena de muerte para criminales impulsada por la presidenta Dina Boluarte.

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', el titular de la Defensoría del Pueblo aseguró se hace "imprescindible" la reorganización de la Policía Nacional del Perú (PNP), al igual que la Fiscalía y el Poder Judicial, ello para combatir la inseguridad ciudadana.

Asimismo, Josué Gutiérrez indicó que existe un "desprecio por la vida" por parte de las autoridades, lo cual no refleja un liderazgo positivo.

"Me siento triste cuando desde la autoridad se propugna la muerte. Hay un desprecio por la vida y eso no dice bien de ningún liderazgo. La vida es un don es un regalo y hay que aprovecharla hasta el último. El deber de un Estado no es estar propugnando penas de muerte. Tú creaste ese monstruo. Ya no debes crear más monstruos", agregó.