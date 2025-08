Javier Arévalo critica duración de juicios de militares: "Hay gente que está anciana y son inocentes"

05/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el expresidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, mostró su preocupación por la larga duración de los juicios a militares que combatieron el terrorismo.

"Es una violación de derechos humanos"

En diálogo con Nicolás Lucar para Hablemos Claro, Arévalo destacó que se están juzgando a oficiales inocentes, que están siendo culpados por lo que hicieron soldados o sargentos, pero que ellos no accionaron en los crímenes.

Enfatizó que muchos de ellos son ancianos, o hasta ceniles, y que siguen afrontando un extenso proceso judicial, con duraciones de más de 25 años. "Es una violación de derechos humanos someter a una persona a más de 30 años de juicio. ¿Qué pasa si eres inocente?'', sentenció.

Por otro lado, enfatizó que, en caso el oficial sea hallado culpable, será en vano ya que, sería encarcelado a una edad muy avanzada, por lo que solo iría a la carcel a, prácticamente, fallecer dentro.

"Estas personas no pueden vivir martirizadas. Hay culpables, seguro, pero no puedes poner en el mismo saco a todos y mantenerlos procesados el resto de su vida'', exclamó.

A favor de nueva ley de amnistía

Durante su intervención en nuestro medio, Javier Arévalo afirmó estar a favor de una nueva ley de amnistía hacia militares que combatieron al terrorismo. Subrayó que los extensos juicios debieron tener un proceso especial para ese tipo de casos.

Como medida de solución, Arévalo prevé la norma de perdón como solución para terminar con los extensos juicios hacia los oficiales señalados de actos criminales. Destacó que no avala los hechos de sangre que sucedieron durante la guerra contra los subversivos. No obstante, considera injusto que muchos inocentes no cuenten con una sentencia, tras largos años de investigaciones.

Presidenta del Poder Judicial rechaza posible salida del Perú de la Corte IDH

Respecto a la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, mostró una postura totalmente contraria durante un evento donde también estuvieron presentes la presidenta de la república, Dina Boluarte y del Congreso, José Jerí.

Aquí, la mandamás del organismo que imparte justicia en el país lamentó que las más altas autoridades del Estado sean las que planteen la posibilidad de salir de la Corte IDH. De acuerdo con su parecer, esta posibilidad va en contra de los intereses históricos del Perú ya que en su momento se fue parte de la creación de esta entidad adscrita a las Naciones Unidas.

"No debemos entender como una injerencia a la soberanía peruana los mandatos de los tribunales de derechos humanos creados por tratados consensuadamente de los que Perú es parte. Si nos resulta preocupante escuchar posiciones de las más altas autoridades de nuestro país respecto al retiro de la Corte IDH lo cual va en contra de una línea histórica que el Perú siempre asumió como promotor constante del derecho internacional", indicó.

De este modo, se conoció que el expresidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, manifestó su malestar por la larga duración de los juicios hacia militares que combatieron el terrorismo.