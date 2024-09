Juan José Santiváñez: Presentarán moción de interpelación contra el ministro del Interior tras difusión de audios

La congresista de Frente Democrático, Susel Paredes, anunció que presentará, junto a su colega Ruth Luque, una moción de interpelación contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tras la difusión de nuevos audios con el capitán PNP Junior Izquierdo conocido como 'Culebra'.

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria apuntó que asistirá a la Junta de Portavoces para recabar firmas de sus colegas y afirmó que, entre hoy y mañana, la ciudadanía sabrá que legisladores quieren firmar para destituir al titular del Ministerio del Interior (Mininter).

Asimismo, Susel Paredes aseguró que no le cree a Juan José Santiváñez cuando afirma que la voz que aparece en las grabaciones no es la suya y cuestionó que haya tenido un cambio de versión.

"Por eso es que lo estamos interpelando, porque no le creo al ministro. Hay una cosa por el que no le creo, porque primero dijo que la voz en los audios eran de Carlos Álvarez y me parece una bajeza que un ministro involucre a un artista para decir que no es su voz. Eso sí me ha parecido una falta de respeto", agregó.