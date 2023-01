Jorge Chávez, ministro de Defensa: Es imperdonable pagar por ascensos en Fuerzas Armadas y Policía

26/12/2022 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Defensa, Jorge Chávez, calificó este lunes de imperdonable que se pague por ascensos en las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP), pues, según precisó, va en contra de la meritocracia al afectar la carrera de los miembros de esas instituciones.

En entrevista en Canal N, el titular del Ministerio de Defensa (Mindef) saludó el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción, quien hoy, junto a la Diviac, realizó un megaoperativo para detener a implicados en la presunta entrega de dinero para ascender irregularmente de rango en 2021.

“Si fuera cierto la tesis fiscal sobre presuntas irregularidades, yo podría decir categóricamente que es imperdonable por que no se puede ir en contra de la meritocracia. La frustración de la carrera de otros oficiales porque el hecho de pagar, recibir o dar dinero por un ascenso a grado inmediato de general de la Nación debería ser imperdonable. Ya basta de mellar la imagen de instituciones tutelares de la patria”, declaró.

Indicó que de corroborarse la tesis fiscal, esa situación debe ser corregida, a fin de enviar un mensaje a los oficiales jóvenes de que se valora el esfuerzo y el mérito para ascender, y no el dinero ni los favores políticos.

"¿Cuál es el mensaje que le damos a los oficiales jóvenes, que tengo que pagar o tener una vida política? Creo que eso no es correcto, lo correcto es que cada uno debe llegar a los más altos grados en virtud a la democracia, capacidades y al profesionalismo", mencionó.

En esa línea, sostuvo que dicha investigación es un "punto de quiebre" para que esos incidentes "no se lleven a cabo nunca más". "Repito mi frase de que esto es imperdonable porque al inicio de todo debe estar el honor", reiteró.

Caso ascensos irregulares

La Fiscalía Anticorrupción, en coordinación con la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), realizó una serie de intervenciones en la vivienda y oficinas del exministro de Defensa, Walter Ayala, en el marco de las investigaciones en su contra y otras personas implicadas por el caso de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía.

Las diligencias, que iniciaron cerca de las 4 a.m. de hoy lunes 26 de diciembre, se realizaron además, de las casas de Ayala en Lima, en las viviendas de otros 26 generales implicados en esta investigación, en Cusco, Tacna y Tumbes.

A Walter Ayala, quien ocupó la titularidad del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Pedro Castillo, se le investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y abuso de autoridad en agravio del Estado.

Durante su gestión fueron relevados los excomandantes generales del Ejército, José Vizcarra; y de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro; quienes señalaron haber recibido presiones desde el Poder Ejecutivo para efectuar ascensos irregulares.

De acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía de la Nación, Bruno Pacheco y Walter Ayala “habrían operativizado y materializado el proyecto delictivo” de ascensos a oficiales cercanos al expresidente Castillo y que los tres se habrían beneficiado económicamente de este proceso irregular.

Walter Ayala

Una vez culminado la diligencia fiscal, el extitular del Ministerio de Defensa (Mindef) declaró a la prensa desde los exteriores de su domicilio ubicado en Surco. Desde allí, calificó de "show" las intervenciones, aseguró tener la conciencia tranquila y refirió que no se encontrará nada ilícito en sus dispositivos y documentos incautados por el Ministerio Público.

Aseguró que en el país "no hay un debido proceso" debido a que las resoluciones judiciales" no tienen motivación", por lo que hizo un llamado de atención a la Oficina de Control de Magistratura (OCMA), Organización de Estados Americanos (OEA) y a los organismos internacionales.

"Yo no soy ladrón, si lo fuese, hubiese robado siendo ministro de Defensa porque yo manejaba millones y millones de soles, y no me voy a manchar las manos", expresó.

