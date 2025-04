Jorge Montoya rechaza posible censura contra Gustavo Adrianzén: Generaría una crisis de gabinete

El congresista de la bancada de Honor y Democracia, Jorge Montoya, rechazó una posible moción de censura contra el premier Gustavo Adrianzén, asegurando que esta medida generaría una crisis en el gabinete ministerial.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario indicó que la interpelación sirve para que el presidente del Consejo de Ministros explique los planes del Gobierno para combatir la criminalidad en el país.

"Se debe hacer la interpelación, aclarar las cosas y dejarlo ahí, para no crear una crisis de gabinete. Se crearía una crisis de gabinete si pasamos a una censura, que no es lo más adecuado en este momento. Ayer han habido más muertos. Él tiene que aclarar y tener que informarnos cuales son los planes para poder desarrollar la lucha contra el crimen", declaró.

Asimismo, Jorge Montoya cuestionó la falta de resultados inmediatos del estado de emergencia y apuntó que podría ser necesario considerar una modificación constitucional que permita aplicar el estado de sitio. Por otro lado, aseguró que las marchas no solucionan la problemática de inseguridad y solo "distraen" a la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Con marchas no se soluciona, con marchas lo que se hace es distraer a la policía de su labor y cuidar las marchas. El estado de emergencia tampoco da resultados, no se necesita. Nuestra situación criminal es todos los días y no se puede estar en estado de emergencia todos los días", agregó.