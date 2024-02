José Cueto: "me parece muy mal que Susel Paredes ponga adjetivos a los congresistas"

En entrevista con Exitosa, el congresista José Cueto lamentó este martes que Susel Paredes haya insultado a integrantes del Parlamento que pretenden destituir e inhabilitar a miembros de la Junta Nacional Justicia (JNJ).

Durante diálogo con Pedro Paredes para Hablemos Claro, el legislador dijo que su colega se equivocó "colocando adjetivos" contra los componentes de la representación nacional que están a favor de destituir e inhabilitar de la función pública a los magistrados.

"Bueno, no hay que ratificar lo que habla Susel Paredes. Que se preocupe más por su candidatura, me parece muy mal que ponga adjetivos a los congresistas", declaró a nuestro medio.

Del mismo modo, Cueto Aservi rechazó que el intento de remoción a la JNJ no esté justificado jurídicamente. "(¿No es un tema administrativo?) Eso es lo que mucha gente está tratando de vender como una narrativa contra el Congreso. La Constitución es bien clara, pero quieren afrontar el caso como un tema de interpretación", sostuvo.

También en Exitosa, la legisladora Susel Paredes llamó "brutos" e "idiotas" a sus colegas que pretenden destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ello luego que la Comisión Permanente aprobara el informe final en contra de los jueces.

A detalle, la parlamentaria alegó que el sector congresal que pretende remover a los integrantes de la JNJ no entiende que su postura efectuará la paralización del ente, que está justamente en proceso de evaluación y ratificación de los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

"Mira qué brutos e idiotas son los (congresistas) que no interpretan las cosas de acuerdo a ley y con lógica. (Si es que destituyen a miembros de la Junta Nacional de Justicia), lo que pasará es que no podrán sesionar porque no habrá quórum. Entonces, no se podrá elegir ni ratificar jueces, ni tampoco a quienes dirigen ONPE, Reniec y JNE", declaró a nuestro medio.