José Cueto reitera su propuesta de que se coloquen laminas antibalas en buses ante extorsiones: "Sí se puede"

El congresista de la bancada Honor y Democracia, José Cueto, reiteró su propuesta de que se instalen láminas antibalas en los buses de transporte público debido a los recientes ataques de sicarios.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario indicó que las empresas de transporte deberían asumir una mayor responsabilidad, destinando recursos para implementar medidas de seguridad, como el blindaje de sus vehículos.

"Hay laminas que se pueden colocar en la parte delantera y lateral de los buses, es una idea, sí se puede. Si las empresas no lo quieren hacer, seguiremos en lo mismo. Esta es una opinión, una sugerencia. No le estoy diciendo a los choferes que lo hagan, la dirección de mi propuesta va a las empresas que si podrían hacerlo (...) Estamos ante una situación de guerra", declaró.

En relación con la intervención del presidente del Congreso, Gustavo Adrianzén, durante el Pleno, Cueto dejó claro que el problema de la inseguridad no se solucionará simplemente con cambios de ministros.

Del mismo modo, el congresista subrayó que el Estado debe actuar con firmeza, no solo aumentando la presencia policial, sino adoptando medidas más drásticas, como la intervención militar en las zonas más afectadas por la violencia.

"Yo no estoy de acuerdo de estar separando ministros, salvo por una cuestión demasiada grave de su actuar personal. No se trata de cambiar ministros, sino de cambiar la estrategia. Esta situación no da para más. En algunas zonas del país, como Lima, Pataz, La Libertad, se tiene que declarar estado de sitio coordinadamente con el Comando Conjunto", agregó.