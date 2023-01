José Williams sobre reeleción de congresistas: "No es el momento adecuado"

18/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

El titular del Congreso de la República, José Williams Zapata, se refirió acerca de la propuesta por el tercer vicepresidente de la Mesa Directiva, Alejandro Muñante Barrios para la reelección de los legisladores.

En ese sentido, Williams Zapata mencionó que, tras el panorama social y político que afronta el país, no es el "momento adecuado", para proponer dichas figuras; dado que la población se podría sentir ofendida, quienes exigen el cierre del Hemiciclo y la renuncia de Dina Boluarte.

De acuerdo a ello, el funcionario de Avanza País, reconoció que es fundamental que al Legislativo lleguen personas con experiencia e idóneas; sin embargo, señaló que será la ciudadanía quien decida si es viable o no.

"La reelección de los congresistas creo que es un asunto que en estos momentos es difícil, no se ve bien por la población, es delicado. Sin embargo, es obvio que una persona que ha ejercido un cargo va a tener experiencia para poder hacerlo mejor la siguiente vez. El poblador o ciudadano que no lo quiere no debe elegirlo. El momento no es adecuado", comentó por medio de una entrevista a Canal N.

Williams pide respeto irrestricto a la Constitución

El titular del Congreso de la República, José Williams Zapata, aseveró que es fundamental que las entidades públicas velen por el compromiso de llevar medidas en beneficio de la población de forma articulada.

En esa línea, instó que se apeguen a lo que estipula la Constitución Política de 1993 para establecer un trabajo en conjunto para preservar el resguardo de la autonomía y la institucionalidad del país.

"El Tribunal Constitucional inicia hoy un nuevo año jurisdiccional para el período 2023 y es importante que todas las instituciones, que velamos por el respeto irrestricto de nuestra Constitución, trabajemos unidas en defensa de la democracia".

