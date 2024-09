Juan Burgos critica al Mininter por no autorizar declaración del conductor del 'cofre': "Es una obstrucción"

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, criticó al Ministerio del Interior (Mininter) por no autorizar la presencia del suboficial PNP Félix Montalvo Guevara, conductor del vehículo presidencial 'cofre', en la sesión de dicho grupo parlamentario.

En entrevista para Canal N, el congresista aseguró que estas acciones del Mininter son una "obstrucción ilegal" a las investigaciones que realizan en la comisión que preside e indicó que, según el artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia, la información es calificada como "reservada" si pone en peligro la integridad nacional.

Asimismo, Burgos sostuvo que investigar la ruta del vehículo presidencial no afecta la "subsistencia del sistema democrático" y consideró que las acciones del ministro del Interior, Juan José Santiváñez son "ilegales".

"Creo que investigar lo que hicieron con el 'cofre' presidencial no revela un interés de integridad territorial o de subsistencia del sistema democrático. Por lo tanto, consideramos que es ilegal lo que está haciendo el ministro del Interior, Juan José Santiváñez", agregó.

En esa misma línea, el parlamentario manifestó que no se retractará en sus dichos sobre Rossana Medina. Como se recuerda, Burgos afirmó que ella lo habría llamado para concertar una reunión privada con el titular del Mininter.

"¿Cómo puedo retractarme de la verdad? No lo voy a hacer (...) La señora Rossana Medina debería, de manera voluntaria, solicitar el levantamiento del secreto de telecomunicaciones de su celular. Por lo tanto, niego categóricamente haber vulnerado su honor y buena reputación, dado que no he emitido términos o frases agravantes", aseveró.