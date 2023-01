Juan Burgos: Expresidente Pedro Castillo llenó de mentiras y odio a las regiones del sur y centro del país

22/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de la República, Juan Burgos, señaló que en las diferentes regiones del país se registran diversos actos de corrupción e indicó que las empresas que contratan con el Estado "no cumplen" con las obras que se comprometieron a realizar.

Asimismo, indicó que el expresidente de la República, Pedro Castillo, cometió diversos delitos y fue "incapaz" de realizar las funciones que se le otorgó como jefe de Estado. En esa línea, consideró que el exmandatario "llenó de odio a las regiones del sur y centro del país".

"Gobiernos regionales y alcaldes corruptos que no cumplen con los presupuestos que le da el estado, obras fantasmas y otras que las empresas que hacen estas obras no cumplen, ni con el 2 al 20 % de avance y todos las mentiras emitidas por un expresidente ladrón e incapaz", indicó el parlamentario Burgos.

"(El expresidente Castillo) los últimos diez meses de gestión se dedicó a destruir el estado llenando de mentiras y odio a las regiones del sur y centro del país y sobre todo aliándose con ex-senderistas, hay que decirlo claro, con los narcoterroristas del Vraem, MOVADEF y FENATEPERU", añadió.

Asimismo, pidió a la presidenta de la República, Dina Boluarte, "declarar el estado de sitio en las zonas convulsionadas" e indicó que la situación que afronta el país "es el recodo que hablaba Abimael Guzmán".

"La prensa no quiere ver, lo que la historia nos enseña sendero dirige los paros armados. Presidenta Dina Boluarte no cometa el error que cometió Belaunde, declare el estado de sitio en las zonas convulsionadas, esto no es una asonada esto es el recodo que hablaba Abimael Guzmán", indicó el congresista Burgos.

"En 1979 Abimael Guzmán negó ser miembro de sendero luminoso, una muestra del negacionismo de la hipócrita izquierda Maoísta infiltrada en el congreso y en el estado al que ya no le llaman burgués sino neoliberal", agregó.

