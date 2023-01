Rafael López Aliaga: "La corrupción ha invadido este municipio"

18/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, informó que en el municipio se encontraron diversos actos de corrupción que se habrían realizado durante las gestiones anteriores. En ese sentido, señaló que la empresa Odebrecht dejará de licitar obras en Lima.

"La corrupción ha invadido este municipio. El día de mañana, invoco a los señores regidores estar presente ya que vamos a pedir su voto consciente que determinará una decisión importante para Lima: sacar a Odebrecht de esta Municipalidad", indicó el burgomaestre López Aliaga durante una ceremonia que se realizó por el aniversario 488 de Lima.

Asimismo, se pronunció acerca de las denuncias de los trabajadores por despidos masivos en la Municipalidad de Lima a inicios de su gestión. En ese sentido, indicó que ningún empleado fue despedido, sino que no renovó los contratos de personas que se encontraban bajo el régimen CAS.

"Aquí no se ha despedido a nadie, aquí tenemos régimen CAS que no se ha renovado, y teníamos un montón de gente, inclusive gente que no existía. Entonces tenemos menos gente porque no se ha renovado contratos a terceros y no se ha renovado contrato a CAS", indicó.

Cabe señalar que, el último martes, López Aliaga renunció a su remuneración como alcalde de Lima Metropolitana, cargo que asumirá desde este 2023 hasta el 2026. Tras ello, señaló que tiene un "compromiso con la población más necesitada de nuestra ciudad".

"En mi calidad de alcalde metropolitano de Lima, renuncio a cualquier tipo de estipendio, durante la presente gestión 2023-2026", se lee en la misiva que fue difunda en la cuenta oficial de Twitter de la Municipalidad de Lima.

"Lo antes mencionado responde a que mi compromiso para con la población más necesitada de nuestra ciudad lo que debe reflejarse, necesariamente, en un accionar inmediato y concreto", se precisa.

