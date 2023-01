Pedro Castillo aseguró que su derecho a la defensa fue vulnerado cuando fue vacado por el Congreso

17/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente de la República, Pedro Castillo, aseguró este martes que su "derecho a la defensa y a (mostrar) las pruebas" fue vulnerado por el Congreso durante el proceso en el que fue vacado tras el fallido autogolpe de Estado de diciembre pasado.

El exmandatario participó virtualmente desde prisión en la audiencia en la que se evaluó su solicitud de anular la resolución que declaró su destitución.

"Estoy totalmente de acuerdo con los fundamentos hechos por mi abogado defensor. Pero permítame agregar algo: Primeramente, no he tenido antejuicio político. Segundo, que no he renunciado a este derecho constitucional de antejuicio político y tercero que mi derecho a la defensa y a las pruebas ha sido vulnerado por este Congreso", declaró.

Asimismo, manifestó que nunca ha pretendido salir de Perú, aunque su esposa e hijos permanecen asilados en México, y reafirmó su voluntad de "rendir cuentas en honor a la verdad" en su país.

"¿Por qué tendría que salir del país? ¿Dónde están las pruebas de que quiero salir? Yo no he matado, no he robado ni he violado a nadie. Si tengo que rendir cuentas en honor a la verdad lo haré siempre aquí en mi país", aseveró.

Castillo intervino al término de la audiencia judicial en la que el juez Juan Carlos Checkley revisó la solicitud presentada por el exmandatario con el objetivo de anular las resoluciones del Congreso que declararon la vacancia presidencial y levantaron el antejuicio político tras su intento de golpe de Estado.

Durante la sesión, la defensa de Castillo, encabezada por el abogado Eduardo Pachas, quien ya había representado al expresidente cuando estaba al mando del Ejecutivo, argumentó que durante el proceso de vacancia no se le concedió el derecho a defensa y no se realizó un antejuicio político, el proceso político-judicial a través del cual se levanta la inmunidad de los altos funcionarios.

A su turno, la Procuraduría General del Estado pidió al juez que se declare nula la petición de la defensa de Castillo. De esta manera, y tras escuchar los argumentos de las partes, Checkley señaló que expedirá la resolución en el plazo de ley correspondiente.

Vacancia de Castillo

El exmandatario fue destituido por el Parlamento el 7 de diciembre pasado por "permanente incapacidad moral", apenas unas horas después de que anunciara la disolución del Legislativo y declarara un ejecutivo de emergencia que iba a gobernar por decreto.

La votación de la vacancia presidencial se anticipó tras este anuncio de Castillo y obtuvo el respaldo de 101 de los 130 congresistas que integran la cámara peruana, que horas más tarde tomó juramento a la actual presidenta, Dina Boluarte.