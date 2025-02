Juan José Santiváñez minimiza su baja aprobación en las encuestas: "Yo no trabajo en base a ellas"

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, restó importancia a su baja aprobación en las encuestas y afirmó que él trabaja en base a un "plan programático" contra la delincuencia.

En entrevista con Panamericana, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) indicó que, a pesar de que no cree en las encuestas, se sorprendió de que su aprobación subiera cinco puntos, mientras que su desaprobación pasa por similar situación.

"Yo no me guío de las encuestas ni trabajo en base a ellas. Yo trabajo en base a un plan programático de lucha contra la delincuencia y la criminalidad. Por otro lado, a pesar que no le hago caso a las encuestas, sí me ha sorprendido por una sencilla razón: en aprobación, comparado con diciembre, hemos subido 5 puntos y en lo que es desaprobación, hemos bajado otros 5 puntos", expresó.