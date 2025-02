Harvey Colchado acusa a Santiváñez de investigar su ascenso en la PNP: "Deje de actuar como escudero de su jefa"

En los últimos meses, Harvey Colchado se ha convertido en uno de los personajes políticos para relevantes de la coyuntura peruana. El exjefe de la División Delitos de Alta Complejidad (Diviac) saltó a la palestra luego de iniciar sendas investigaciones contra Nicanor y la propia, Dina Boluarte.

Productor de ello, el coronel fue dado de baja a finales del 2024 aludiendo renovación de cuadro lo cual fue denunciado por el agente acusando al gobierno de haber tomado represalias por sus acciones. Ahora, Colchado volvió a realizar una denuncia que esta vez va dirigida contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Según lo indicado por el propio Harvey Colchado, el titular del Mininter ha iniciado una investigación que busca deslegitimar el ascenso a coronel de la Policía Nacional que obtuvo en el 2016.

Según su versión, el ahora agente en retiro calificó este hecho por deslegitimar su carrera policial para desacreditarlo y tratar de humillarlo.

"El Ejecutivo y su abogado litigante Santivañez, en una maniobra desesperada, ahora pretenden con leguleyadas desacreditarme por un ascenso que obtuve con mérito hace 27 años en inteligencia policial. No aceptar ser parte de la cofradía de los Waykis en la Sombra y no ceder a sus pretensiones criminales, me costó 15 investigaciones amañadas y mi baja tras 32 años de carrera", inició.

En esa misma línea, Colchado le pidió a Juan José Santiváñez que deje a un lado las persecuciones y que se ponga a trabajar para frenar la inseguridad que se vive en el país. Además, lo acusó de ser escudero de Dina Boluarte dejando en claro que él nunca fue ascendido por amiguismo, sino por sus méritos.

"Ministro Santivañez, deje de perder el tiempo pretendiendo silenciarme y amedrentarme, ordenando más investigaciones en mi contra. Empiece a trabajar como Ministro que para eso se le paga, deje de actuar como abogado y escudero de su jefa. A mí no me ascendieron por amistad, ni por ser socio de un estudio jurídico, ni por ser mi abogado defensor; Ministro, no siga perdiendo el tiempo mandando escudriñar y rebuscar lo que no va encontrar, siga en su desesperación de querer avasallarme con infundios y mentiras en lugar de trabajar por los ciudadano de a pie", agregó.