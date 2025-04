Kira Alcarraz: Denuncian que congresista viajó a la India en plena semana de representación

La congresista de Podemos Perú, Kira Alcarraz, no participó en las actividades correspondientes a la semana de representación de marzo, debido a un viaje a la India con fines turísticos, según un reportaje de "Cuarto Poder".

De acuerdo con la investigación periodística, la parlamentaria estuvo fuera del país entre el 9 y el 28 de marzo, periodo durante el cual se ausentó de votaciones importantes, como la que reinstauró la detención preliminar en casos sin flagrancia y la que definió la censura del entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Durante ese tiempo, Alcarraz presentó inicialmente una licencia médica y luego otra por motivos personales, esta última entre el 24 y el 26 de marzo, coincidiendo con las fechas clave de representación congresal.

Consultada por el dominical sobre su viaje, la legisladora reaccionó con molestia, empujó el micrófono del reportero y evitó responder a las preguntas.

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la parlamentaria indicó que el año pasado postuló a una beca financiada por la Embajada de la India para un curso de "Gestión de Emprendimientos'', realizado entre el 12 y el 25 de marzo de este año.

Asimismo, la legisladora aseguró que, durante su estadía en dicho país, cumplió con sus responsabilidades como congresista, se contactó con las comisiones correspondientes y solicitó licencia cuando no pudo participar.

"Mi persona no oculta nada y siempre he sido reconocida por mi sinceridad y transparencia, por lo que con esta franqueza me he permitido colgar fotos de viaje en mi Facebook personal. No voy a avalar faltas de respeto de un periodista que me acosa con un micrófono, sin las formas y educación que toda persona merece", agrega el texto.