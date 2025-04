Kira Alcarraz justifica su viaje a la India: "Puedes hacer tu semana de representación vía Zoom"

La congresista de Podemos Perú, Kira Alcarraz, justificó su reciente viaje a la India y aseguró que tienen permitido realizar su semana de representación vía Zoom.

En entrevista con Canal N, la parlamentaria reconoció haber recibido íntegramente su salario correspondiente al mes de marzo y adelantó que solicitará el pago por dos días de representación, los cuales, según afirmó, realizó de manera virtual desde un aeropuerto en Asia.

Asimismo, Alcarraz defendió que su salida del Perú no contraviene reglamentos del Congreso y aseguró que su estancia en la India fue financiada en su totalidad por la embajada de ese país. Del mismo modo, sostuvo que el viaje estaba coordinado desde el año pasado y negó que haya tenido fines turísticos.

"Yo no me hago problemas de devolver el sueldo de los dos días. (¿Y el de marzo?) Es parte de mis funciones, no yo no he incurrido a ninguna falta. El reglamento nos permite poder viajar, sino como viajan tantos congresistas", agregó.