La anécdota entre Pedro Castillo y Daniel Salaverry que revelaría que el profesor no tenía pensado ganar la presidencia

En entrevista con Exitosa, el exministro de Pedro Castillo, Alejandro Salas, reveló una anécdota entre el expresidente y Daniel Salaverry cuando transcurría la primera vuelta de las elecciones del 2021. Según precisó, el profesor nunca tuvo entre sus planes alcanzar la presidencia del Perú.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, el también abogado indicó que el mencionado episodio entre el excongresista y el exjefe de Estado tuvo lugar en un aeropuerto en la selva, donde Daniel Salaverry y Pedro Castillo mantuvieron una conversación en plena campaña.

Según relató el exministro de Cultura y Trabajo, el expresidente se encontraba con su familia y, pese a ello, le pidió una foto al exintegrante de la Mesa Directiva, quien, en un gesto de retribución, le aseguró al candidato de Perú Libre que iba a ser el próximo presidente del Perú.

Pese a las inesperadas palabras del expresidente del Congreso, Pedro Castillo Terrones no se quedó callado y, para sorpresa de Daniel Salaverry, se mostró escéptico a la posibilidad de ser el nuevo mandatario.

De acuerdo con la anécdota contada por Alejandro Salas, el hoy investigado por presunto golpe de Estado indicó que su candidatura a la Presidencia de la República era, en realidad, para una posterior postulación al Parlamento.

"No, yo no. (¿Entonces por qué estas postulando si no quieres ser presidente?) No, ya me servirá seguramente para después postular al Congreso más adelante", fue la respuesta del expresidente según el exministro de Cultura y Trabajo.