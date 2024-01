Perú Libre: Partido de Vladimir Cerrón sigue siendo el que más recibe por financiamiento público, pese a 25 renuncias

En entrevista a Exitosa, la directora de proyectos electorales de Vigilancia Ciudadana, Margarita Díaz Picasso, alertó que Perú Libre (PL) sigue siendo el partido que más recibe por financiamiento público por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a pesar de que la bancada, que inició con 37 miembros, ahora solo cuenta con 12 parlamentarios en sus filas.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar, la representante señaló que la facción política de Vladimir Cerrón seguirá cobrando hasta el 2026 el mismo monto con el que arrancó en el 2021 tras obtener casi 40 curules en el Congreso de la República. A detalle, reveló que PL obtiene más de un millón de soles de forma semestral.

En ese sentido, Díaz Picasso señaló que la ONPE debería colocar algunos 'candados' en el Reglamento de Supervisión de Fondos Partidarios. Y es que se conoce que Cerrón Rojas, prófugo de la justicia, recibió el dinero del Estado— en el periodo enero a junio del 2023— al contado y no de forma bancarizada.

Del mismo modo, la directora pidió una exhaustiva rendición de cuentas por parte de los partidos políticos, al punto de que el Estado no desembolse más dinero hasta que sustenten satisfactoriamente sus gastos.

"En el Reglamento de Supervisión de Fondos Partidarios, debería imponer que los pagos que se realicen con financiamiento público directo estén bancarizados. (...) La ONPE también debería decir 'si tú no has cumplido con el sustento de tus gastos, espero que me los sustentes para darte un siguiente desembolso', añadió en su intervención.