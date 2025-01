Lescano insiste que el Congreso está "manejado por delincuentes" y descarta retractarse: "La verdad se debe mantener"

En entrevista con Exitosa, el asesor del congresista Carlos Zeballos, Yonhy Lescano, ratificó sus críticas hacia el Congreso de la República, asegurando que dicho poder del Estado se encuentra "manejado por delincuentes".

Durante el dialogo con Pedro Paredes en el programa 'Hablemos Claro', el exparlamentario señaló que, desde el Congreso, buscarían desviar la atención respecto a las investigaciones sobre una presunta red de prostitución, entre otras más, "iniciando procesos y atacando a opositores políticos" como él.

"Es el mismo poder del Estado, que está siendo acusado de este tipo de acciones que son absolutamente ilícitas e ilegales y que, para desviar la atención, están iniciando procesos y quieren atacar con represalias y venganzas (...) a opositores políticos como quien habla. No me van a callar estos señores, (¿Usted no se va a retractar?) no, la verdad no se puede ser retractada (...) nosotros tenemos que salvar al Perú", declaró a nuestro medio.