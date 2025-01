Lescano tilda de "venganza" apertura de proceso disciplinario en su contra: "Es una orden de Salhuana"

En entrevista con Exitosa, el exparlamentario Yonhy Lescano, calificó la apertura de un proceso disciplinario en su contra por sus expresiones en contra del Congreso como una "venganza".

Durante el diálogo con Pedro Paredes en Hablemos Claro, el excongresista negó haber infringido alguna norma del Parlamento argumentando que él únicamente ejerció su derecho constitucional.

"Hacen de todo ilegalmente. Arremeten para amedrentarnos y abren procesos ilícitos. Este no es un proceso disciplinario es una venganza, una represalia nefasta. Es un delito de abuso de autoridad ordenado por el señor Salhuana". declaró para nuestro medio.

De acuerdo a Lescano, Eduardo Salhuana estaría intentando botarlo del Congreso por sus declaraciones acerca de la presunta red de proxenetismo en el Parlamento. Según dijo, el presidente de la Mesa Directiva ya había anunciado que estaban preparando una sanción contra el excandidato presidencial por sus críticas.

El excongresista aseguró que él no ha difamado ni expresado ninguna mentira al criticar la red que se habría forjado dentro del Palacio Legislativo. Lescano precisó que los trabajadores del Congreso que están involucrados en esta presunta organización son los que estarían afectando la imagen del poder del Estado.

"(¿Usted no se va a retractar?) No, de ninguna manera. La verdad no se puede retractar. Ama Sua, Ama Llulla, Ama K'ella. Nosotros tenemos que salvar al Perú de la crisis política que está viviendo. Esa es nuestra obligación. Los señores quieren abusar y yo voy a recurrir a ley para demostrarles que lo están haciendo es ilegal", mencionó.