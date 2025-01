Congreso: Abren proceso disciplinario contra Yonhy Lescano por declaraciones en contra del Parlamento

El Congreso de la República abrió un proceso disciplinario contra Yonhy Lescano, actual trabajador en el despacho del legislador Carlos Zeballos, por emitir declaraciones en contra del Parlamento, afirmando que "está manejado por delincuentes".

De acuerdo al documento, el proceso disciplinario contra Lescano Ancieta está basado en la presunta comisión de la "falta disciplinaria grave", por lo que tendrá un plazo de cinco días hábiles para presentar sus descargos e informe oral ante la Secretaría Técnica de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios.

En entrevista con Exitosa, el excongresista señaló que sus polémicas declaraciones en contra del Parlamento se fundamentan en aquellos que incurren en delitos o presuntos delitos, por lo que no entiende la molestia del actual presidente del Congreso, Eduardo Salhuana.

"Yo soy fuerte, pero no insulto. Cuando digo las cosas lo hago de manera apropiada. Yo me refiero de manera general a quienes incurren en delitos o presuntos delitos. No sé por qué (Eduardo) Salhuana está contra mí. Yo acepté una entrevista, y me preguntaron sobre la red de corrupción y sicariato", declaró a nuestro medio.