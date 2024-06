Ley que prescribe delitos de lesa humanidad: Corte IDH no debe ordenarle al Congreso que pare, según Ernesto Blume

En entrevista con Exitosa, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, consideró que el Congreso de la República tiene competencias constitucionales y "está en su derecho" de revisar la ley que prescribe delitos de lesa humanidad, por lo que señala que la Corte IDH no debe ordenarle al Poder Legislativo que se detenga.

Durante diálogo con Jorge Valdéz para Exitosa Te Escucha, Blume indicó que la Corte IDH estaría afectando competencias propias de los órganos internos, por lo que habría que "tener cuidado".

"El Congreso de la República tiene competencias constitucionales y no me parece que la Corte IDH esté ordenándole al Congreso 'pare usted, que usted ya no puede continuar'. Es una especie de estratagema para lograr indirectamente lo que directamente no se puede hacer", dijo a nuestro medio.