'Chibolín' dio lujosos regalos a Dina Boluarte, según Shimabukuro: Traje amarillo sería obsequio de Andrés Hurtado

El empresario y exasesor de Inteligencia del expresidente Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, afirmó que el investigado por presunto tráfico de influencias, Andrés Hurtado, no solo tiene cuestionables nexos con fiscales o jueces, sino que también los tendría con Dina Boluarte, a quien le habría dado varios regalos cuando asumió su cargo como jefa de Estado.

Revelan nexos entre 'Chibolín' y Dina Boluarte

En una reciente entrevista, Shimabukuro, quien también es investigado por supuestamente financiar la campaña de la actual presidenta de la República, Dina Boluarte, confesó que tiene conocimiento de que el popular 'Chibolín' trató de ganarse su confianza dándole un traje amarillo, el cual lució durante la ceremonia de asunción a la Presidencia, el pasado 7 de diciembre del 2022.

Sin embargo, no todo habría quedado allí, ya que el presentador de televisión no desaprovechó la oportunidad de "ir más allá" no solo con costosos vestidos especialmente diseñados para las actividades oficiales como las Fiestas Patrias de 2023, sino que lo hizo con otros obsequios adicionales.

"La información que nosotros tenemos es que no solo son ropa, sino algunos otros objetos que el señor Hurtado ha donado o entregado a la señora Dina Boluarte ", expresó el exasesor de Pedro Castillo al programa 'Ocurre Ahora'.

Shimabukuro también reveló que la exasesora de Boluarte, Grika Asayag, habría tenido acceso en repetidas ocasiones a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) justo cuando el presentador habría visitado las instalaciones de dicha institución.

"Esta señora o señorita que es de extrema confianza de la señora Dina Boluarte tiene ingresos a la DINI en varias ocasiones que coincide con la fecha cuando Andrés Hurtado estuvo en la DINI", sostuvo.

Regalos para 'endulzar' a Dina Boluarte

Andrés Hurtado habría usado los regalos como estrategia para acercarse al círculo de poder de la presidenta, tal como lo hace para 'endulzar y enamorar' a otras personas. Según Henry Shimabukuro, otros de los obsequios que le habría dado serían "prendas, relojes, anillos, pulseras y cadenas".

"Regalaba prendas, objetos, enamoraba y endulzaba a las personas. (...) No solo el traje amarillo, sino otras cosas también, como regalitos o detalles por asumir el cargo de presidenta", indicó sobre la presunta relación entre la jefa de Estado, Dina Boluarte, y el actual investigado por la justicia y que se encuentra con 18 meses de prisión preventiva, Andrés Hurtado.

El otro Wayki de Dina Boluarte. Según Henry Shimabukuro el horroroso vestido amarillo del 7 de diciembre se lo regaló Andrés Hurtado "Chibolin" y también joyas al estilo de Oscorima pic.twitter.com/nqrMsGYYSo — Chacotero (@ChacoteroPeru) October 3, 2024

Rechazan presuntos vínculos con 'Chibolín'

En declaraciones a la prensa, el ministro de Salud, César Vásquez, se pronunció sobre las declaraciones de Shimabukuro y aseguró que "son pocos serias" y que tendría mostrar pruebas que corroboren sus revelaciones que ha generado revuelo en el ámbito político. Además, indicó que podría estar incurriendo en el delito de difamación.

"Nosotros, por lo menos en el Gabinete, jamás hemos escuchado alguna murmuración o insinuación mínima del acercamiento de este personaje (Andrés Hurtado) a la presidenta (Dina Boluarte)", sostuvo ante los medios de comunicación.

También reiteró que "no contestarán a cualquier personaje que salga y que quiera colgarse de la fama de la presidenta para poder tener cámaras o generar un show, distraer una investigación" porque eso "no hablaría de la seriedad que debe tener un jefe de Estado".

De esta manera, a los lujosos relojes y joyas entregadas por el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a la presidenta Dina Boluarte se suma un elemento más, que sería regalos de Andrés Hurtado, según el testimonio de Henry Shimabukuro.