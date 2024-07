López Aliaga respalda candidatura de Norma Yarrow a la Presidencia del Congreso: "Cumplirá con honestidad"

12/07/2024 / Exitosa Noticias / Política

Tras el anuncio de la nominación de la congresista Norma Yarrow a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, el presidente del partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, le expresó su respaldo.

El también alcalde de Lima precisó que tiene la confianza de que la representante de su agrupación política trabajará con honestidad.

"Como presidente de RP respaldó la candidatura de nuestra congresista Norma Yarrow como representante de la bancada RP a la Mesa Directiva del Congreso. Con la seguridad de que cumplirá con honestidad y con la capacidad que siempre ha demostrado", escribió en 'X'.

Norma Yarrow a la Presidencia del Congreso

En una eventual presidencia de Yarrow en el Congreso, la legisladora precisó que su mandato dará apertura a los medios de comunicación.

"Lo único que pido yo es que le demos a ustedes (prensa) la apertura que necesitan para saber qué cosas se hacen en el Congreso, y ser un Congreso transparente", sostuvo.

Además, señaló que a partir de la próxima semana entablarán diálogos con las demás bancadas para consolidar una lista y así llegar a los 66 votos que se requieren para ganar las elecciones internas.

A favor de postulación

Ante la confirmación de la candidatura de la integrante del partido celeste, la parlamentaria de Podemos Perú, Kira Alcarraz, afirmó que ve como una buena opción a su colega, comentando que "es una persona con la que tiene bastante consenso".

Para el ex RP, Jorge Montoya, no ve con buenos ojos la aspiración de la exconcejala de la Municipalidad de Lima. No obstante, la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, saludó el interés de Norma, calificándola como "firme" y "combativa".

Respecto a la lista del partido naranja, precisó que "no tienen nada concreto respecto a la participación como Fuerza Popular en la Mesa".

Elecciones para la Mesa Directiva

Hay que rememorar que el Parlamento cuenta con 13 bancadas, las cuales deberán entablar conversaciones para obtener una postulación sólida.

Hasta el momento los únicos voceados para reemplazar a Alejandro Soto son Eduardo Salhuana de Alianza para el Progreso y Norma Yarrow de Renovación Popular.

Por su parte, Perú Libre afirmó que tienen abiertas las negociaciones y que están aptos para escuchar las propuestas de bancadas de derecha.

"Nosotros también tenemos candidatos a la Mesa Directiva y uno de ellos es Flavio Cruz, está Waldemar Cerrón, Américo Gonza, son tres candidatos que tienen las cualidades y perfil, no dejamos de aspirar a la Presidencia", vociferó Kelly Portalatino.

De esta manera se van perfilando las listas, donde hasta el momento Norma Yarrow es una de las postulantes a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso y ya cuenta con el respaldo de su líder fundador, López Aliaga.