Lucas Ghersi: Dina Boluarte es jefa suprema de las FF. AA., intentar lavarse las manos es "un acto de cobardía"

09/05/2023 / Exitosa Noticias / Política

En comunicación con Exitosa, el constitucionalista Lucas Ghersi se pronunció sobre las declaraciones de la mandataria donde indica que "no tiene comando" para decidir sobre las fuerzas del orden. Por lo que precisó que la presidenta Dina Boluarte es jefa suprema de las FF. AA. en un país democrático y que intentar lavarse las manos es "un acto de cobardía".

Asimismo, señaló que las Fuerzas Armadas saben defender y atacar una posición, pero no deciden si lo hacen. "La decisión lo toma siempre el poder político que es el que dirige las FF.AA. y eso lo determina el ministro de Defensa, quien depende de la presidenta Dina Boluarte", manifestó.

Por ello, el constitucionalista Ghersi precisó que "lavarse las manos" y dejar de lado a los generales es un acto reñido. "Intentar lavarse las manos, indicar que se achicharren los generales, los capitanes y decir que no tengo nada que ver, es un acto francamente de cobardía y un acto reñido con nuestro ordenamiento constitucional", mencionó.

En esa línea, recalcó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, es finalmente quien toma las decisiones; por lo que no puede decir que no es su responsabilidad. Sin embargo, enfatizó que no siempre el responsable penalmente será el presidente, sino que se basa en investigaciones.

Responsabilidad penal

Frente a la responsabilidad penal de los fallecidos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, señaló que no existe una presunta responsabilidad penal solo por el cargo de la mandataria.

"Una sentencia judicial jamás va a decir que Dina Boluarte es culpable de homicidio solamente porque es la presidenta. Tiene que probarse que ella ordenó, dirigió, también si usó las armas de fuego. Es toda una serie de indagaciones", enfatizó.

Asimismo, Lucas Ghersi indicó que no se puede "llegar a un extremo del populismo" de indicar que la presidenta Boluarte es la culpable directa.

"Estoy seguro que el sistema judicial va a indagar la responsabilidades de ley que pueden salpicar a la jefa de Estado, pero no solo por ser presidenta", manifestó.

Finalmente, el abogado constitucionalista mencionó que durante las manifestaciones no hubo un uso de la fuerza indiscriminada; sin embargo, precisó que en un acto de cobardía, Dina Boluarte, como jefa suprema de las FF.AA., ha intentado "lavarse las manos".