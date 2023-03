Magaly Ruiz se pronunció sobre supuestamente apropiarse del sueldo de sus trabajadores: "Es raro que recién hagan la denuncia"

La congresista de la bancada Alianza Para el Progreso (APP), Magaly Ruiz, declaró ante los medios de comunicación sobre la denuncia de uno de sus extrabajadores, donde la inculpan de posiblemente apropiarse de sus sueldos.

Cabe precisar que, la denuncia del programa dominical "Panorama" dio a conocer que el extrabajador del Congreso, Carlos Marina Puscán, denunció que le cobraran S/. 1.500 mensuales por trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, cuyo grupo de trabajo era liderado por la congresista Magaly Ruíz Rodríguez.

El comunicador, señaló como el encargado del cobro de parte de su sueldo a Johnny Romero Nima, quien fuera el asesor principal y mano derecha de la congresista Magaly Ruíz Rodríguez.

En esa línea, la legisladora de Alianza Para el Progreso (APP), se manifestó ante la prensa manifestando su punto de vista frente a los hechos que se le imputan.

Luego, la parlamentaria indicó que ella no tenía nada que ver en situaciones entre su asesor y su colaborador, puesto que son "temas de terceros"; alegando además que, no se encuentra en los chats que presuntamente la vincularían con el caso.

"En conversaciones de terceros yo no me tengo que meter, absolutamente nada. Yo no tengo que responder por terceros. Yo respondo por mi persona. Y es más vuelvo a decir. Es un chat, que yo no estoy. Ustedes preséntenme las pruebas las pruebas correspondientes", enfatizó indignada la congresista.