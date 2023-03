06/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de Alianza para el Progreso (APP), Magaly Ruíz Rodríguez, solicitó este lunes 06 de marzo la licencia temporal como integrante de la agrupación tras la denuncia en su contra por presunto recorte de sueldo a sus trabajadores. Esta solicitud fue gestionada por el vocero del partido, Alejandro Soto Reyes.

"Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, al mismo tiempo, solicitarle me otorgue licencia temporal como integrante de la Bancada de la Organización Política Alianza para el Progreso a fin de que no se cuestione la objetividad en las investigaciones que se realicen por la denuncia realizada en mi contra por el ciudadano Carlos Marina Puscán", señaló Ruíz Rodríguez.



Congresista acusada de recortar sueldo de trabajadores

El programa dominical "Panorama" reveló que Carlos Marina Puscán, extrabajador del Congreso, denunció que le cobraran S/. 1.500 mensuales por trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, precisamente este grupo de trabajo era liderado por la congresista Magaly Ruíz Rodríguez.

Según informó el comunicador, el encargado de cobro de cupos era Johnny Romero Nima, quien también es el asesor principal y mano derecha de la parlamentaria Magaly Ruíz Rodríguez.

Estas cobranzas se realizaban porque la legisladora "estaba endeudada hasta el cuello" por sus gastos en la campaña electoral pasada, según informó "Punto Final".

El contrato de Carlos Marina venía acompañado de una condición. Esta consistía en realizar "un aporte voluntario de S/. 1.500 para concepto de caja chica, ya que la comisión estaba enfocada en hacer apoyo a los niños en desprotección".

Desmienten con pruebas

Romero Nima, por su parte, negó la denuncia. "No estuve en Comisión de Infancia, no he tenido contacto con ellos. [¿Usted no ha recibido dinero de ninguno de los trabajadores?] No. En absoluto. Imposible", expresó.

Para desmentir lo mencionado por Johnny Romero Nima, Carlos Marina reveló un comprobante de una transferencia que se hizo contra el asesor de la parlamentaria. Asimismo, mostró unas conversaciones que revelan que Ruíz Puscán tenía conocimiento de la denuncia.