María Agüero: "Si no cambiamos la Constitución, no cambiará nada"

01/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

En el marco del debate plenario para el adelanto de elecciones generales a 2023, la congresista de Perú Libre (PL), María Agüero Gutiérrez, se pronunció acerca de la "relevancia" de establecer un referéndum para una Asamblea Constituyente, en el país.

En ese sentido, la parlamentaria apuntó que el Perú necesita cambios y la población demanda ello. Por consiguiente, la consulta ciudadana debería aprobarse cuanto antes, para que la ruptura social culmine progresivamente.

"Se reclaman cambios, este sistema no da para más, este sistema no resuelve los problemas. Lo hemos dicho desde el primer día, y hemos llegado aquí al Parlamento convencidos, de que si no cambia la Constitución de 1993, no cambiará nada", declaró en el debate.

En esa línea, la legisladora apuntó que la transformación de la nación no está facultada en la renovación de representantes, sino en la concreción de una nueva Carta Magna. Asimismo, añadió que la participación ciudadana en las decisiones políticas sería importante en un nuevo modelo gubernamental.

"No se trata de cambiar presidentes, ni congresistas. Se trata de cambiar las reglas de juego. Estas reglas del juego que nos han llevado a la pobreza, a la discriminación. Necesitamos una nueva Constitución, necesitamos que el pueblo sea responsable de la vida política del país", agregó en su intervención plenaria.

Finalmente, Agüero Gutiérrez, cuestionó la negativa de las bancadas de derecha a implantar una consulta popular para una Convención Constitucional, y apuntó al presunto temor de estas facciones parlamentarias con los resultados del hipotético plebiscito.

"Empecemos por un referéndum, preguntémosle al pueblo, empecemos por ahí. El pueblo que nos diga si quiere o no una Asamblea Constituyente, ¿Qué tanto temor? Ahí está la solución", finiquitó.