Martín Vizcarra se burla de Dina Boluarte por sus cirugías: "Mi naricita, ¿necesita rinoplastia?"

04/12/2024 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente Martín Vizcarra utilizó sus redes sociales para referirse al polémico asunto que involucra a la jefa de Estado, Dina Boluarte. Fiel a su estilo, el líder de 'Perú Primero' se mofó de las intervenciones quirúrgicas a las que se habría sometido la mandataria, indicando que su decisión pudo estar motivada por la "vanidad".

Vizcarra se burla de Boluarte

A través de su cuenta oficial en TikTok, Vizcarra no dudó en opinar respecto a esta nueva controversia que afronta Boluarte, la cual a generado una ola de severos cuestionamientos en el aspecto político. En tal sentido, el exmandatario consultó a su staff si él también requería de alguna cirugía para mejorar su aspecto.

Colocándose de perfil, el expresidente expresó: "¿Cómo me veo de perfil? ¿ Y mi naricita, cómo la ven ? ¿Necesita rinoplastia o no necesita?", a lo que sus colaboradores indicaron que no. "Oye, si los que tenemos tremenda nariz no nos hacemos rinoplastia, ¿por qué otras personas, sí? ¿Vanidad?", agregó con cierta ironía.

Lo referido por el exmandatario guardan relación a las recientes declaraciones del expremier Alberto Otárola, quien ante la Comisión de Fiscalización del Congreso confirmó la referida cirugía a la que se sometió Boluarte. En palabras del ex titular de la PCM, la presidenta "pasó por un procedimiento quirúrgico, pero no estuvo desatendiendo las labores que comprendían su cargo".

🐊 Ñato de risa, Ex-Pdte. Vizcarra se burla de las cirugías de Dina Boluarte y de lo sucedido con el pollo @AlejandroCavero. pic.twitter.com/YErxVfUxBj — Christian Bustamante ® (@chrisbustc) December 4, 2024

¿Indirecta a Alejandro Cavero?

En otro momento de su intervención ante la cámara, Vizcarra se refirió a la controversia que protagonizó el parlamentario Alejandro Cavero. El pasado fin de semana, el congresista de Avanza País tuvo un altercado en un popular evento, siendo agredido por uno de los asistentes. Al respecto, el exmandatario sugirió al Legislativo no caer en ese tipo de circunstancias.

"Y esperemos que mañana jueves y viernes, que el Congreso tiene pleno, no siga metiendo la pata, como lo hacen todas las semanas y sufren las consecuencias. Cuando los gritan o los agreden a los congresistas, cuando van a eventos públicos", resaltó.

A su vez, señaló que no está a favor de la violencia, pero sí del derecho que tiene la ciudadanía para levantar su voz, sobre todo ante un Parlamento que ya no lo representa. "Este Congreso, a mí, no me representa, no sé si a ustedes", sentenció, finalizando su video y agradeciendo a su público, formando un corazón con sus brazos.

🚨 El congresista Alejandro Cavero se vio implicado en un episodio agresivo anoche durante una fiesta en el MALI. Las imágenes muestran que tiene el polo roto y está sin lentes y una mujer grita que le devuelva el celular. 1/1 pic.twitter.com/hbTJg8dekC — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) December 1, 2024

Fue así que Martín Vizcarra se refirió a las recientes polémica que afronta la política peruana, entre ellas la controversia en torno a las cirugías que Dina Boluarte se realizó.