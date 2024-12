Santiváñez llama "desleal" a Otárola tras confirmar cirugía de Dina Boluarte: "No tiene ningún sentido"

04/12/2024 / Exitosa Noticias / Política

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se refirió a las declaraciones del expremier Alberto Otárola, quien confirmó el procedimiento quirúrgico que se realizó la presidenta Dina Boluarte. De acuerdo con el titular de Mininter, los comentarios de personas "desleales" no tienen ninguna importancia para el Ejecutivo.

Santiváñez llamó "desleal' a expremier

Las expresiones de Otárola derivaron a un nuevo debate político, debido a una posible infracción a la Constitución por parte de la mandataria. Por ello, durante la conferencia de prensa brindada este miércoles 4 de diciembre, Santiváñez respondió al respecto, minimizando los dichos por tratarse de alguien que no ha sido leal al Gobierno.

"Respecto a las declaraciones que ha dado el expremier, en realidad, yo jamás hablo y mucho menos me refiero a comentarios o dichos que pudieran hacer una persona, digamos, deslea l, o por el contrario alguien que no pudiera tener ningún ánimo... o que sus ánimos de sus descripciones pudieran tener manifiesta intención de afectar", expresó en un inicio.

En esa línea, reiteró que no contempla la idea de recibir comentarios por parte de personas con estas características, asegurando que no está al tanto del asunto. "No conozco mayor detalle del tema. Vuelvo a repetir, los dichos de los desleales para mí no tienen ningún sentido ", puntualizó.

A este comentario se sumó el ministro de Produce, Sergio González, acotando que la presidenta "cumplió sus funciones" y que, actualmente, demuestra con sus acciones que le importa el crecimiento y la reactivación de la economía. "Es el trabajo constante que hace la presidenta", refirió.

Otárola confirmó cirugías de Boluarte

Durante su presentación en la Comisión de Fiscalización y Contraloría, el extitular del Consejo de Ministros admitió que la jefa de Estado sí recurrió al quirófano durante su jefatura en la PCM. A su vez, Otárola indicó que, por este motivo, tuvieron que realizar una sesión con el gabinete de forma remota.

"Como es de conocimiento público, en las fechas indicadas, la señora presidenta pasó por un procedimiento quirúrgico pero no estuvo desatendiendo las labores que comprendían su cargo", expresó.

En esa misma línea, el expremier admitió haber conocido al médico cirujano Mario Cabani, quien es el médico personal de la jefa de Estado. No obstante, afirmó que no mantiene ningún tipo de vínculo con él. "No puedo decir nada más, (...) imagino que él podrá aclarar un poco más estos asuntos", acotó.

Fue por ello que el ministro Santiváñez minimizó este tipo de declaraciones, calificando directamente al expremier Otárola como una persona "desleal" al gobierno de Dina Boluarte.