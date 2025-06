Martín Vizcarra: Congreso aprueba inhabilitar a expresidente de ejercer cargo público por 10 años

El Pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto de resolución legislativa 10977, que inhabilita por 10 años de la función pública al expresidente Martín Vizcarra.

Con 67 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones, el Pleno le dio luz verde a la reconsideración de la votación por la que no se aprobó el proyecto que impide al exmandatario ejercer un cargo público, en el marco del cierre del Congreso del 2019.

El pasado 30 de abril se rechazó inhabilitar al exmandatario, sin emabrgo, los legisladores Noelia Herrera y Jorge Montoya presentaron una reconsideración. Cabe precisar que se trata de la tercera inhabilitación que acumula el expresidente Martín Vizcarra por el caso cierre del Congreso del 2019.

La primera inhabilitación en su contra data de abril del 2021, por un plazo de 10 años. Esta se dio a raíz de su vacunación en secreto durante la pandemia de Covid 19, lo que desencadenó el famoso caso 'Vacunagate'.

En mayo del año siguiente, se aprobó inhabilitarlo por cinco años por presuntamente tener vínculos con empresas privadas cuando ejerció el cargo de titular del MTC en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

A fines de mayo de este año, el expresidente Martín Vizcarra reconoció que fue un error vacunarse en secreto durante la época de la pandemia por el coronavirus, pero insiste en defenderse con que dicho procedimiento irregular no constituye un delito.

El exmandatario inhabilitado por 10 años para el ejercicio de la función pública debido al escándalo conocido como 'Vacunagate' manifestó que el "experimento" con las vacunas era privado y por lo tanto no habría hecho uso de un bien público.

"No es delito, no es infracción, no es [...] se comenzó la investigación diciendo que yo había hecho uso de un bien público, pero el experimento este es privado", expresó.