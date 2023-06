Martín Vizcarra: "La única forma de que Keiko Fujimori gane elecciones, es que la única candidata sea ella"

En comunicación con Exitosa, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció sobre la posible candidatura de Keiko Fujimori ante un eventual adelanto de elecciones.

En diálogo con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', Martín Vizcarra se pronunció acerca de las últimas declaraciones que brindó Keiko Fujimori sobre una posible candidatura de su parte.

A partir de ello, el expresidente cuestionó la palabra de la líderesa de Fuerza Popular, debido a que meses atrás indicó que no sería candidata a la presidencia del país y ahora lo estaría considerando.

"Vemos a una líder del fujimorismo que hace tres meses dijo que ella no iba a ser candidata si se adelantaba las elecciones y que ahora nuevamente dice que el sentir de la población es el adelanto de elecciones y que no descarta ser candidata", agregó Vizcarra.

Asimismo, indicó que la única manera en que la hija de Alberto Fujimori gane unas elecciones es que sea la "única candidata".

En esa misma línea, Martín Vizcarra indicó que si Keiko Fujimori se presenta a elecciones, nuevamente quedaría en segundo lugar.

De igual manera, recordó sus 3 postulaciones indicando que perdió ante todas las opciones políticas existentes.

"Ha perdido contra diversos candidatos [...] Es decir, ha postulado contra todas las opciones políticas y ha perdió porque la población no le tiene confianza, porque la población no ve en el fujimorismo un planteamiento a favor del Perú, si no de planteamiento para atender sus intereses", finalizó.