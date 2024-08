Milagros Jáuregui critica trabajo del Ministerio de la Mujer y propone la creación del Ministerio de la Familia

La congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui, criticó el trabajo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y propuso la creación del Ministerio de la Familia.

En entrevista con Canal N, la parlamentaria argumentó que no se evidencia una baja en la tasa de la violencia contra la mujer y manifestó que el Gobierno no debería enfocarse en ella sino en "todo el entorno familiar".

"El presupuesto que recibe el Ministerio de la Mujer no justifica los resultados del trabajo que ello están haciendo a través de los años. Se habla un trabajo dirigido hacia la mujer, pero no ha bajado ninguna tasa de violencia contra la mujer. Al contrario, cada año hay todo un incremento. Creo que no deberíamos solo enfocarnos en la mujer sino en todo el entorno familiar", declaró.