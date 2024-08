Congreso: Carlos Zeballos presentó su "renuncia irrevocable" a la bancada Podemos Perú

El congresista de la República, Carlos Zeballos Madarriaga, presentó su "renuncia irrevocable" a la bancada de Podemos Perú por razones de "conciencia".

A través de un documento dirigido a José Luna Gálvez, el legislador expresó su agradecimiento por haber sido parte del grupo parlamentario.

"Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente con la finalidad de comunicarle mi renuncia irrevocable al Grupo Parlamentario Podemos Perú, debido a razones de conciencia", se lee en el oficio.

Asimismo, Carlos Zeballos indicó que espera que la decisión de apartarse de la bancada no impida que él y esta continúen realizando coordinaciones propias del trabajo parlamentario.

"En tal sentido, aprovecho la oportunidad para expresarle a usted y a los integrantes del Grupo Parlamentario Podemos Perú, mi profundo agradecimiento por permitirme emprender juntos acciones en favor del desarrollo de nuestro país, estoy seguro de que esta decisión no impedirá que continuemos realizando coordinaciones propias del trabajo parlamentario", agregó.

Con la salida del parlamentario, la bancada de Podemos Perú pasará a tener 13 integrantes, ubicándose como la tercera con mayor número de integrantes después de Fuerza Popular (21) y de Alianza Para el Progreso (14).

El congresista había anunciado previamente su intención de renunciar si su colega Darwin Espinoza, quien enfrenta investigaciones por presunto mal uso de recursos de su despacho para inscribir su partido, se unía a la bancada.

"No tengo problemas con él, pero ya lo he dicho en un programa dominical que si él ingresaba a la bancada de Podemos yo me iba a retirar", expresó.