Ministerio Público investigará a ministro del Interior por intevernción en la UNMSM

El Ministerio Público (MP) anunció que iniciará las investigaciones preliminares contra el titular de la cartera del Interior (MININTER), Vicente Romero Fernández, tras el operativo llevado a cabo en las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) el 21 de enero.

En ese sentido, la Fiscalía de la Nación mencionó a través de sus redes sociales que Romero Fernández habría cometido el delito de omisión de actos funcionales en perjuicio del Estado, luego que se arrestara a los manifestantes que llegaron a la capital y se alojaron en la UNMSM para participar en las marchas contra el Gobierno de Dina Boluarte Zegarra.

Como se recuerda, el último sábado, más de 300 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), se apersonaron en el complejo de la institución para retirar y recluir a los protestantes del interior de la nación que se encontraban viviendo allí durante unos días, por pedido de la rectora, Jerí Ramón, en medio de la convulsión social y política que afronta el Perú.

"La Fiscal de la Nación abre investigación preliminar contra Vicente Romero, Ministro del Interior, como presunto autor del delito de omisión de actos funcionales, en agravio del Estado, debido a los hechos ocurridos en las instalaciones de la UNMSM el 21 de enero".

Romero dispuesto a ir al Congreso

El líder del MININTER, indicó por medio de una entrevista exclusiva en Exitosa, que estaría dispuesto a visitar el Parlamento con el objetivo de responder las inquietudes de los funcionarios acerca de la gestión de las marchas en el país por parte de la gestión de Boluarte Zegarra.

Asimismo, Romero Fernández aclaró en Hablemos Claro de Nicolás Lúcar, que, por el momento no ha recibido ninguna notificación para que asista a resolver las interrogantes de los legisladores

Sin embargo, apuntó que, si es citado, irá para aclarar el accionar de la Policía Nacional (PNP) con el objetivo de finiquitar las marchas a nivel nacional y el trato a los ciudadanos que alzan su voz por más de dos meses.

"Formalmente no he sido notificado, pero estoy dispuesto a ir (al Congreso) a poder aclarar esto, con todo gusto. Es mi responsabilidad política y tengo que asistir cuantas veces me citen, tengo que ir. Es un espacio donde tengo que dar conocer a todos los grupos políticos", declaró en nuestro