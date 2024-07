Ministra de Cultura defiende a Dina Boluarte por supuesto insulto a ciudadano: Puede ser inteligencia artificial

La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, señaló que existe la posibilidad de que el video en el que se ve a la presidenta Dina Boluarte, supuestamente respondiendo de forma malcriada a un hombre que le gritó corrupta diciéndole "tu mamá", puede ser producto de la Inteligencia Artificial.

La jefa del Mincul, dejó entrever que no tiene la certeza de que la jefa de Estado haya respondido de esa manera, sin embargo, tampoco negó que ello haya sucedido y que la mandataria "Puede cometer errores".

"Los funcionarios públicos somos humanos, podría haber respondido eso, no lo sé. Porque con los videos pueden verse como no verse unas cosas porque hay inteligencia artificial (...) Los funcionarios, debo decir que, en mi caso, también he recibido algunas críticas, incluso desde el odio sin saber qué es lo que estamos realmente trabajando", comentó.