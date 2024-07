Dina Boluarte niega estar involucrada en actos de corrupción: "¡Ni esta presidenta, ni nuestros ministros!"

28/07/2024 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se presentó este 28 de julio ante el Congreso por Fiestas Patrias y para brindar un balance de su gestión en distintos rubros, entre ellos su lucha contra la corrupción, de la cual rechazó estar siendo investigada.

Lucha contra la corrupción

La jefa de Estado remarcó que junto a su gabinete ministerial vienen trabajando de la mano para impulsar el crecimiento económico a nivel nacional, pero no dejan de lado su compromiso "de una lucha firme y decidida contra la corrupción" y el uso eficiente de los recursos públicos para ejercer obras en beneficio de la ciudadanía.

Durante su discurso, tampoco dejó pasar la oportunidad de negar que ella, al igual que sus ministros y ministras, estén involucrados en actos de corrupción, ya que atentan contra sus principios básicos como la honestidad y la transparencia.

"¡Ni esta presidenta, ni ninguna de nuestras ministras y ministros, están involucrados en actos de corrupción! ¡Y no los tendremos, porque los ministros han jurado a sus cargos bajo un compromiso claro, y porque esta presidenta no los tolerará! Pido a la ciudadanía vigilar y, de ser el caso, denunciar cualquier hecho irregular (...) se tomarán las acciones drásticas que correspondan", expresó.

Recordemos que Dina Boluarte realizó esas declaraciones en el marco del caso 'Rolex' e investigaciones de la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito.

¿Qué medidas implementará?

En esa misma línea, la mandataria Boluarte resaltó que entre las medidas que implementará en 450 entidades de los tres niveles del Estado está el dar asistencia técnica para fortalecer su capacidad de prevención y respuesta contra la corrupción.

"Implementación del Modelo de Integridad en 152 entidades del Poder Ejecutivo, los 25 gobiernos regionales, 9 organismos constitucionalmente autónomos, así como en el Poder Judicial y el Congreso. A julio del 2025 ampliaremos la asistencia técnica a 600 entidades públicas", comentó, mientras que era aplaudida por los congresistas.

Asimismo, pidió al Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú (PNP) a trabajar de manera conjunta para asegurar la seguridad de todos los peruanos y poner mano dura a la delincuencia.

¿Qué dijo el arzobispo de Lima a Boluarte?

Previo a su mensaje a la Nación, Dina Boluarte formó parte de la tradicional misa y Te Deum, donde el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, cuestionó a la clase política del país porque actualmente existen cerca de 10 millones de peruanos que viven en la pobreza que no cuentan con servicios básicos como agua y desagüe.

Como una clara indirecta a los altos mandos del Estado, el monseñor aseguró que "la gente no sigue a quien no muestra signos sinceros de credibilidad, al no notar transparencia ni sintonizar con su yo profundo".

A su vez, pidió con urgencia fortalecer y forjar un Estado verdadero y ampliamente democrático que promueva el bien común y combata el mal uso de las instituciones, dando prioridad a sus intereses.

Por ello, al presentarse en el Congreso por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte rechazó que ella, al igual que sus ministros, estén involucrados en actos de corrupción en agravio de la ciudadanía.