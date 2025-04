Ministra Leslie Urteaga al Congreso por caso Wasi Mikuna: "Vendré cada vez que me convoquen"

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, se refirió a una posible interpelación por parte del Congreso de la República o a alguna otra citación que pudiera recibir de las comisiones parlamentarias. Aseguró que acudirá a toda convocatoria en la que sea requerida y puntualizó que se está trabajando para mejorar las irregularidades en la entrega de alimentos a escolares.

La titular del Midis reiteró su disposición de asistir al Parlamento cuando sea necesario. Además, enfatizó que este 8 de abril participaría en la Comisión Investigadora de Programas Sociales.

"Yo respeto los controles políticos siempre y siempre que me han llamado al Congreso, he venido. Estoy aquí poco más de cuatro horas (...) Si es que me convocan nuevamente, ya sea para otra Comisión, mañana por ejemplo voy a estar en la Comisión Investigadora de Programas Sociales, que tiene a cargo la congresista Katy Ugarte, voy a venir también una vez que me convoquen. Y si es a través de una interpelación, no sería la primera vez.", destacó.