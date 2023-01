Ministra de la Mujer: "Necesitamos que la paz y el diálogo se abran paso"

18/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

La titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Nancy Tolentino, hizo un llamado a la paz y el diálogo. Esto en medio de la protestas en diferentes regiones del país.

"Necesitamos que la paz y el diálogo puedan abrirse paso ante situaciones adversas", expresó. Es indispensable "escuchar y encontrar caminos de solución y en eso creo que todas y todos podemos contribuir", mencionó la ministra durante una actividad en el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif).

El pronunciamiento de la funcionaria se da ante el anuncio de la manifestación denominada "La toma de Lima", prevista para desarrollarse entre el 18 y 19 de enero en la capital.

Más temprano, la presidenta Dina Boluarte pidió a los líderes de la oposición que tienen la "obligación" de llamar a la "paz" y no "a la muerte" durante las manifestaciones que se realizan a nivel nacional.

"Hay que defender la democracia, no sigamos polarizando el país. Creo que los líderes, también de la oposición, o no, tienen la obligación de llamar a la calma y paz, y no estar llevando a nuestros hermanos a esas marchas de protesta y a la muerte", señaló ayer martes.

La mandataria dijo esperar en Palacio de Gobierno a los manifestantes para dialogar sobre sus demandas y salir del conflicto social.

"Sabemos que quieren tomar Lima por todo lo que está saliendo en las redes, el 18 y el 19. Yo los llamo a tomar Lima, sí, pero en paz, en calma. Los espero en la casa de Gobierno para poder dialogar sobre las agendas sociales que tienen", indicó.