Ministra de Vivienda sobre elecciones generales: "El Congreso debe reflexionar"

27/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, aseveró que el Congreso de la República "debe reflexionar" para la eventual aprobación del adelanto de elecciones generales.

"Le diría que reflexionen y tomen la decisión que mejor le haga al Perú. Creo que es importante que el Congreso tome conciencia de la opinión pública y en su momento deberán dar cuenta sobre gestión, como a nosotros nos tocará darla ante la ciudadanía de lo que hemos podido hacer en dos meses", declaró para América TV.

Indicó que la presidenta Dina Boluarte presentó dos proyectos de ley para adelantar los comicios, por lo que "esta decisión está en manos del Parlamento".

En esa línea, mencionó que, hasta que esa propuesta se decida, los ministros seguirán trabajando "en el cierre de brechas" que llevaron a la población a las protestas.

"No somos ajenos a la indignación, a la frustración, a la cólera, de los manifestantes, en mi sector encontramos 270 obras paralizadas, eso significa que 3 millones y medio de personas no recibieron agua y saneamiento. ¿Cómo no entender su cólera y frustración de esas personas?, pero una cosa es manifestar esta indignación y otra cosa los actos de violencia", sostuvo.

Adelanto de elecciones en el Congreso

La semana pasada, el Pleno aprobó la solicitud para autorizar la presentación y trámite de iniciativas legislativas relacionadas al adelanto de elecciones generales.

De esta manera, la Comisión de Constitución podrá volver a revisar el tema en el presente período anual de sesiones. No obstante, el adelanto de elecciones no podría darse para este año 2023 debido a que la medida se aprobó cuando finalizó el periodo de legislatura extraordinaria.